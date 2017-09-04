Коутиньо готов сыграть с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может помочь своей команде в матче четвёртого тура АПЛ против "Манчестер Сити", сообщает Le Figaro.

Напомним, что "горожане" примут "красных" на "Этихад Стэдиум" 9 сентября в 14:30 по московскому времени.

25-летний Коутиньо пропустил начало сезона якобы из-за травмы спины, однако это не помешало ему поехать в расположение сборной Бразилии и сыграть с Эквадором.

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