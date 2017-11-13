Коутиньо готов сыграть со сборной Англии

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо подтвердил, что готов принять участие в товарищеском матче с Англией.

"К сожалению, мне пришлось пропустить несколько последних игр "Ливерпуля" из-за повреждения. Но сейчас я превосходно себя чувствую. Я полностью восстановился после травмы и нахожусь в достаточно хорошей форме для того, чтобы принять участие в матче с Англией" - цитирует 25-летнего футболиста Goal.com.

Напомним, что матч Англия - Бразилия состоится во вторник в 23:00 по московскому времени.

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