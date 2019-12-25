Коутиньо готов вернуться в АПЛ
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который в данный момент выступает за "Баварию" на правах аренды, готов вернуться в чемпионат Англии, сообщает beIN Sports.
По сведениям издания, футболист готов рассмотреть предложения от английских клубов. Переход может состояться летом 2020 года. Правом приоритетного трансфера бразильца за 120 миллионов евро имеет "Бавария", но мюнхенский клуб, скорее всего, не согласится платить за него такую сумму.
Напомним, что Коутиньо ранее уже выступал в английской Премьер-лиге за "Ливерпуль".
В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за "Баварию" 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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