Коутиньо готовится сделать публичное заявление относительно сложившейся ситуации

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Коутиньо готовится сделать публичное заявление относительно сложившейся ситуации

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готовится сделать публичное заявление относительно сложившейся ситуации с его возможным переходом в каталонскую "Барселону".

Как информирует Yahoo Sports, 25-летний хавбек рассматривает возможность своего выступления перед прессой. Футболист недоволен позицией своего клуба, который отклонил уже три предложения "сине-гранатовых" по нему, поэтому он готов выступить с критикой в адрес своего клуба.

"Коутиньо готов сказать, что "Ливерпуль" делает его жизнь несчастной и что он хочет уйти. Он был очень терпелив, но, в конце концов, это его выбор как игрока покинуть клуб - и он хочет сделать именно это", - сообщил источник, приближенный к бразильцу.

Напомним, сегодня "Барселона" планирует провести очередной раунд переговоров по Коутиньо и Дембеле. | soccernews.ru

комментарии
Дима

Ливерпуль в данный момент лучше чем Барса в которой наступает кризис.

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Пьянь

Ну уж это полный бред.

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