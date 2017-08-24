Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готовится сделать публичное заявление относительно сложившейся ситуации с его возможным переходом в каталонскую "Барселону".

Как информирует Yahoo Sports, 25-летний хавбек рассматривает возможность своего выступления перед прессой. Футболист недоволен позицией своего клуба, который отклонил уже три предложения "сине-гранатовых" по нему, поэтому он готов выступить с критикой в адрес своего клуба.

"Коутиньо готов сказать, что "Ливерпуль" делает его жизнь несчастной и что он хочет уйти. Он был очень терпелив, но, в конце концов, это его выбор как игрока покинуть клуб - и он хочет сделать именно это", - сообщил источник, приближенный к бразильцу.

Напомним, сегодня "Барселона" планирует провести очередной раунд переговоров по Коутиньо и Дембеле. | soccernews.ru