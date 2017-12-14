Коутиньо хочет добиться встречи с руководством "Ливерпуля"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо хочет добиться встречи с руководством своего клуба.

Как информирует испанская пресса, 25-летний хавбек уже достиг устного соглашения с мерсисайдцами о том, что летом он сможет перейти в каталонскую "Барселону". Однако бразилец, опасаясь за то, что "сине-гранатовые" могут переключить свое внимание на другого игрока, планирует убедить руководство "красных" отпустить его уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможные подписания "Барселоной" Коутиньо и Мины. | soccernews.ru