Коутиньо хочет добиться встречи с руководством "Ливерпуля"

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Коутиньо хочет добиться встречи с руководством "Ливерпуля"Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо хочет добиться встречи с руководством своего клуба.

Как информирует испанская пресса, 25-летний хавбек уже достиг устного соглашения с мерсисайдцами о том, что летом он сможет перейти в каталонскую "Барселону". Однако бразилец, опасаясь за то, что "сине-гранатовые" могут переключить свое внимание на другого игрока, планирует убедить руководство "красных" отпустить его уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможные подписания "Барселоной" Коутиньо и Мины. | soccernews.ru

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