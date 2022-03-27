Коутиньо хочет остаться в АПЛ

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Коутиньо хочет остаться в АПЛ

Фото: твиттер Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающий за "Астон Виллу" на правах аренды, хочет остаться в английской Премьер-лиге, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, ради этого футболист готов пойти на существенное сокращение зарплаты. "Астон Вилла" имеет право приоритетного выкупа трансфера игрока за 40 миллионов евро. Также бразильцем интересуется "Арсенал".

29-летний Коутиньо перешел в "Астон Виллу" в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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