Коутиньо хочет перейти в "Барселону", но не будет требовать трансфера

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Sky Sports.

Однако 25-летний бразилец не намерен требовать своего трансфера. Футболист собирается ждать, пока клубы договорятся между собой по размеру компенсации.

По некоторым данным, сумма сделки может составить не менее 100 миллионов евро.

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