Коутиньо хочет покинуть "Барселону"

Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо хочет сменить клубную прописку уже в январское трансферное окно, сообщает журналист Сике Родригес со ссылкой на Бруно Алемани из Cadena SER.

По информации источника, полузащитник полностью осознает, что не сможет попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2022 в Катаре, если не будет получать игрового времени.

Отмечается, что окружение Коутиньо уверено что у футболиста есть два предложения – от "Ньюкасла" и "Арсенала". Сам футболист предпочел бы перейти "Арсенал".

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