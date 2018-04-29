Коутиньо хочет видеть в "Барселоне" игрока "Ливерпуля"
Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо хочет видеть на "Камп Ноу" своего бывшего партнера по "Ливерпулю" Эмре Джана.
Как информирует Daily Star со ссылкой на испанскую прессу, бразилец считает, что "сине-гранатовые" должны воспользоваться тем, что у 24-летнего хавбека ближайшим летом истекает срок действия контракта с "красными" и предпринять попытки подписать его на бесплатной основе. В немце Коутиньо видит замену Андре Гомешу, который по окончанию текущего сезона покинет "Барсу".
Напомним, Эмре Джан близок к подписанию контракта с новым клубом. | soccernews.ru
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