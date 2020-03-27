Коутиньо хочет выступать в чемпионате Англии

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, играющий в аренде за "Баварию", намерен продолжить карьеру в АПЛ, передает Mundo Deportivo.



Так как "Баварию" не впечатлили результаты футболиста в этом сезоне, клуб не будет выкупать права на полузащитника у сине-гранатовых.



Сам хавбек не хочет играть ни в ПСЖ ни в "Интере". Приоритетным вариантом для бразильца является трансфер в клуб АПЛ.



В услугах 27-летнего Коутиньо заинтересован "Тоттенхэм".

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