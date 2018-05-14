Коутиньо: "Хотели завершить сезон непобежденными, но "Леванте" заслужил три очка"

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Коутиньо: "Хотели завершить сезон непобежденными, но "Леванте" заслужил три очка"Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо прокомментировал поражение своей команды в матче 37-го тура испанской Ла Лиги от "Леванте".

"Неприятно проигрывать на этом этапе, потому что у нас осталось всего две игры в чемпионате. Нашей главной задачей была победа в Ла Лиге, но сегодня мы покидали поле не в лучшем настроении, потому что мы хотели завершить сезон непобежденными. Соперник забил пять мячей и заслужил победу. Это был трудный матч, но несмотря на это, мы почти достигли своей цели в конце. Эти 43 игры без поражений уже вошли в историю, теперь нам нужно смотреть вперед", - цитирует 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Леванте" обыграл "Барселону" со счетом 5:4. | soccernews.ru

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