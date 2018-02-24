Коутиньо и Дембеле впервые выйдут вместе в стартовом составе "Барселоны"

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Коутиньо и Дембеле впервые выйдут вместе в стартовом составе "Барселоны"

Тренерский штаб "Барселоны" определился со стартовым составом на матч 25-го тура испанской Примеры против "Жироны".

Примечательно, что дорогостоящие новички "сине-гранатовых" Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле впервые выйдут вместе с первых минут в составе каталонцев.

Напомним, что матч "Барселона" – "Жирона" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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