Коутиньо и Дембеле впервые выйдут вместе в стартовом составе "Барселоны"

Тренерский штаб "Барселоны" определился со стартовым составом на матч 25-го тура испанской Примеры против "Жироны".

Примечательно, что дорогостоящие новички "сине-гранатовых" Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле впервые выйдут вместе с первых минут в составе каталонцев.

Напомним, что матч "Барселона" – "Жирона" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru