Коутиньо и Неймар выразили желание играть за "Реал"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингер французского ПСЖ Неймар выразили желание играть за мадридский "Реал".

Однако, как информирует Marca, случилось это еще во времена выступления футболистов за сборную Бразилии U-16. Так, в одном из своих первых интервью, будущие звезды рассказали, что они мечтают выступать за лучший клуб в мире, которым они назвали "Реал". При этом своим кумиром Коутиньо и Неймар назвали бывшего игрока "сливочных" Робиньо.

Напомним, Карвахаль высказался об уходе Неймара из "Барселоны". | soccernews.ru