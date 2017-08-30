Коутиньо и Неймар выразили желание играть за "Реал"

Теги неймаркоутиньореал мадридробиньо

Коутиньо и Неймар выразили желание играть за "Реал"Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингер французского ПСЖ Неймар выразили желание играть за мадридский "Реал".

Однако, как информирует Marca, случилось это еще во времена выступления футболистов за сборную Бразилии U-16. Так, в одном из своих первых интервью, будущие звезды рассказали, что они мечтают выступать за лучший клуб в мире, которым они назвали "Реал". При этом своим кумиром Коутиньо и Неймар назвали бывшего игрока "сливочных" Робиньо.

Напомним, Карвахаль высказался об уходе Неймара из "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов