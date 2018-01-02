Коутиньо и Салах рискуют пропустить дерби с "Эвертоном"

Полузащитники "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и Мохамед Салах могут не сыграть в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Эвертона".

"Они травмированы. Ничего серьёзного. Но их участие как минимум в матче с "Эвертоном" под сомнением" - цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Эвертон" состоится 5 января в 22:55 по московскому времени.

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