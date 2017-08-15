Коутиньо и Старридж провели индивидуальные тренировки на базе "Ливерпуля"

Полузащитник и форвард английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и Дэниел Старридж провели индивидуальные тренировки на базе своего клуба "Мелвуд".

Как информирует Daily Mail, лидеры "красных" продолжают восстанавливаться от полученных повреждений - бразильца беспокоит спина, а 27-летний нападающий имеет проблемы с бедром. В отсутствии своей команды, которая сегодня сыграет первый матч плей-офф Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира против немецкого "Хоффенхайма", игроки работали по индивидуальным программам.

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