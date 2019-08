Коутиньо - идеальный трансфер для "Баварии"! Он может стать улучшенной версией Хамеса и решить проблему на флангах

Фанаты "Баварии" требовали подписать звезду мирового уровня, а лидеры команды Левандовски, Нойер, Киммих публично говорили о необходимости усиления состава. Ули Хёнесс пообещал грандиозную трансферную кампанию, и начиналось все очень перспективно: быстрая и качественная комплектация обороны, слухи о договоренности с агентом Тимо Вернера, активные торги Лероя Сане. Однако время шло, а в прессе следовали только провалы "Баварии" (мы и сами о них не раз писали). Все переговорные силы мюнхенцы бросили на приглашение Сане, но он долго всем компостировал мозг, а в итоге получил тяжелую травму, которая будет залечиваться как минимум до конца года. Достойной альтернативы Лерою не подготовили (Зийеш ("Аякс") и Бергвейн (ПСВ) не совсем звезды (в том понимании, которое мы вкладываем в слово "звезды"), но и они устали ждать предложения от "Баварии" и согласовали новые контракты со своими клубами). Как следствие – пришлось подписать Перишича, чья кандидатура в статусе главного летнего трансфера (о Лукасе Эрнандесе объявили еще весной) точно не удовлетворила бы ни раздевалку, ни трибуны "Альянц-Арены". И здесь для "Баварии" подвернулся идеальный вариант. Коутиньо не захотел ждать завершения саги с Неймаром и переходить в ПСЖ, как и оставаться в "Барселоне", где его карьера откровенно пошла на спад. Бразилец принял предложение из Бундеслиги. Грандиозный подарок для "Баварии"! По крайней мере, на бумаге. Похоже, что "ротэн" обломались с Сане и взяли первое, что плохо лежало. Отчасти так и есть, но это не отменяет положительные моменты.

Во-первых, "Бавария" подписала топ-футболиста, который непременно придаст класса. "Мы очень рады, что в команде появился такой игрок. Коутиньо – звезда мирового уровня. Я счастлив, вся Германия может быть счастлива", – восхищается Ковач в немецкой прессе. Тренер прав – для нынешней Бундеслиги Коутиньо является игроком экстра-класса. Даже после полутора лет регресса в "Барселоне". С Ковачем соглашаются более или менее все журналисты и эксперты в Германии. "В лице Коутиньо "Бавария" подписала прекрасного исполнителя, который поднимет уровень всей Бундеслиги", – говорит тренер Фортуны Фридгельм Функель. Эксперт Марсель Райф подытожил дискуссию на Sport1: "Это королевский трансфер". Не нужно пугаться, что Сане и Коутинью разные по стилю – "Баварии" в первую очередь нужен был не конкретный игрок под требования тренера (Ковача слушают мало), а звездный исполнитель.

Во-вторых, форма трансфера максимально выгодна для "Баварии" – аренда на сезон с правом выкупа. По неофициальной информации, аренда обойдется "красным" в 20 млн евро евро, а следующим летом полноценный трансфер будет стоить 100 млн евро. Если в двух словах: Мюнхен получил мгновенное усиление за "копейки", а потенциальный провал Коутиньо (таких опасений не избежать после "Барсы") застрахован возможностью отказаться от него через год. Риски связаны не только с потерей "ливерпульского" блеска Коутиньо (к тому же 21 гол и 11 ассистов в 76 матчах за Барселону – нормальный показатель). Другая причина – тренер. Ковач за год работы в "Баварии" не показал умение находить подход к звездным футболистам, особенно к иностранцам. Стоит отметить, что хорват работает над своим авторитетом. После ничьей с "Гертой" Ренату Санчеш публично заявил о желании покинуть клуб из-за малого количества игрового времени. В ответ на это Ковач оштрафовал хавбека.

В-третьих, Коутиньо сделает "Баварию" интереснее, он более разносторонний футболист, чем Сане. Приоритетом чемпиона Германии было усиление флангов атаки, однако команда не менее нуждалась в творческом игроке в центр поля. С уходом Хамеса "Бавария" потеряла источник креатива в 14-й зоне (перед чужой штрафной) и работала на рынке в этом направлении. Ковач окончательно перешел на схему 4-3-3, где нет "десятки". Однако мы не знаем, что было первопричиной. Возможно, это произошло именно из-за отсутствия классного "десятого" номера. Теперь такой есть! В то же время бразилец может закрыть фланг атаки, где основными являются травматические Коман и Гнабри, а также сыграть спаренную "восьмерку" в 4-3-3. Не забываем, как Юрген Клопп в "Ливерпуле" "сажал" Фелиппе глубже в центре поля, а "Барселона", планируя трансфер, рассматривала его преемником Иньесты.

В-четвертых, этим трансфером "Бавария" сбила напряжение. На проваленные переговоры наложился плохой старт сезона – заслуженное поражение в Суперкубке Германии и домашняя ничья с "Гертой" в матче-открытии Бундеслиги. Недовольство фанатов росло в геометрической прогрессии, а квалификация спортивного директора Салихомиджича подвергалась сомнениям. Приход Коутиньо сместил акценты в футбольной среде. Болельщики клуба получили громкое подтверждение, что "Бавария" – до сих пор бренд, который привлекает суперзвезд. Без трансфера Коутинью в начале сентября Левандовски легко мог бы выйти в прессу и разнести летнюю работу клуба, заявив, что здесь не с кем выигрывать Лигу Чемпионов. Зато у поляка другая риторика: "Коутиньо – топ-игрок, мы довольны. Он способен делать разницу на поле - уже с первого дня с ним можно показывать уровень".

️[Bild] | Robert Lewandowski on Coutinho: "He is a top top player. He will make the difference in the season on whether you win something or not.." pic.twitter.com/uFDGlbrzhm

Можем сказать, что "Бавария" получила классного игрока, сэкономила деньги на другие трансферы (например, на зимнее приобретение Сане), расширила состав на нескольких позициях, застраховала себя от рисков, задобрила фанов и лидеров команды. Интересно, что сам Коутиньо в прошлом заявлял, что "Барса" - лучшее место для него!

Coutinho in 2018: "I have always said that it is a dream that I am living and I am very happy to be at Barcelona.”



Coutinho in 2019: Headed to Bayern on loan from Barcelona.



Where did it all go wrong? pic.twitter.com/GhatkPYLMO