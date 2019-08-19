Коутиньо - идеальный трансфер для "Баварии"! Он может стать улучшенной версией Хамеса и решить проблему на флангах

Фанаты "Баварии" требовали подписать звезду мирового уровня, а лидеры команды Левандовски, Нойер, Киммих публично говорили о необходимости усиления состава. Ули Хёнесс пообещал грандиозную трансферную кампанию, и начиналось все очень перспективно: быстрая и качественная комплектация обороны, слухи о договоренности с агентом Тимо Вернера, активные торги Лероя Сане. Однако время шло, а в прессе следовали только провалы "Баварии" (мы и сами о них не раз писали). Все переговорные силы мюнхенцы бросили на приглашение Сане, но он долго всем компостировал мозг, а в итоге получил тяжелую травму, которая будет залечиваться как минимум до конца года. Достойной альтернативы Лерою не подготовили (Зийеш ("Аякс") и Бергвейн (ПСВ) не совсем звезды (в том понимании, которое мы вкладываем в слово "звезды"), но и они устали ждать предложения от "Баварии" и согласовали новые контракты со своими клубами). Как следствие – пришлось подписать Перишича, чья кандидатура в статусе главного летнего трансфера (о Лукасе Эрнандесе объявили еще весной) точно не удовлетворила бы ни раздевалку, ни трибуны "Альянц-Арены". И здесь для "Баварии" подвернулся идеальный вариант. Коутиньо не захотел ждать завершения саги с Неймаром и переходить в ПСЖ, как и оставаться в "Барселоне", где его карьера откровенно пошла на спад. Бразилец принял предложение из Бундеслиги. Грандиозный подарок для "Баварии"! По крайней мере, на бумаге. Похоже, что "ротэн" обломались с Сане и взяли первое, что плохо лежало. Отчасти так и есть, но это не отменяет положительные моменты.

Coutinho, ya en Múnich, espera cerrar este lunes su cesión al Bayern https://t.co/rj4h3tP63T pic.twitter.com/zieiQZ2Akx — Proceso Digital (@ProcesoDigital) 18 серпня 2019 р.

Во-первых, "Бавария" подписала топ-футболиста, который непременно придаст класса. "Мы очень рады, что в команде появился такой игрок. Коутиньо – звезда мирового уровня. Я счастлив, вся Германия может быть счастлива", – восхищается Ковач в немецкой прессе. Тренер прав – для нынешней Бундеслиги Коутиньо является игроком экстра-класса. Даже после полутора лет регресса в "Барселоне". С Ковачем соглашаются более или менее все журналисты и эксперты в Германии. "В лице Коутиньо "Бавария" подписала прекрасного исполнителя, который поднимет уровень всей Бундеслиги", – говорит тренер Фортуны Фридгельм Функель. Эксперт Марсель Райф подытожил дискуссию на Sport1: "Это королевский трансфер". Не нужно пугаться, что Сане и Коутинью разные по стилю – "Баварии" в первую очередь нужен был не конкретный игрок под требования тренера (Ковача слушают мало), а звездный исполнитель.

I think Coutinho is trying to tell us something pic.twitter.com/HjxNV2RB0V — Opta Kofi Jilo (@jilo_nketiah) 18 серпня 2019 р.

Во-вторых, форма трансфера максимально выгодна для "Баварии" – аренда на сезон с правом выкупа. По неофициальной информации, аренда обойдется "красным" в 20 млн евро евро, а следующим летом полноценный трансфер будет стоить 100 млн евро. Если в двух словах: Мюнхен получил мгновенное усиление за "копейки", а потенциальный провал Коутиньо (таких опасений не избежать после "Барсы") застрахован возможностью отказаться от него через год. Риски связаны не только с потерей "ливерпульского" блеска Коутиньо (к тому же 21 гол и 11 ассистов в 76 матчах за Барселону – нормальный показатель). Другая причина – тренер. Ковач за год работы в "Баварии" не показал умение находить подход к звездным футболистам, особенно к иностранцам. Стоит отметить, что хорват работает над своим авторитетом. После ничьей с "Гертой" Ренату Санчеш публично заявил о желании покинуть клуб из-за малого количества игрового времени. В ответ на это Ковач оштрафовал хавбека.

В-третьих, Коутиньо сделает "Баварию" интереснее, он более разносторонний футболист, чем Сане. Приоритетом чемпиона Германии было усиление флангов атаки, однако команда не менее нуждалась в творческом игроке в центр поля. С уходом Хамеса "Бавария" потеряла источник креатива в 14-й зоне (перед чужой штрафной) и работала на рынке в этом направлении. Ковач окончательно перешел на схему 4-3-3, где нет "десятки". Однако мы не знаем, что было первопричиной. Возможно, это произошло именно из-за отсутствия классного "десятого" номера. Теперь такой есть! В то же время бразилец может закрыть фланг атаки, где основными являются травматические Коман и Гнабри, а также сыграть спаренную "восьмерку" в 4-3-3. Не забываем, как Юрген Клопп в "Ливерпуле" "сажал" Фелиппе глубже в центре поля, а "Барселона", планируя трансфер, рассматривала его преемником Иньесты.

В-четвертых, этим трансфером "Бавария" сбила напряжение. На проваленные переговоры наложился плохой старт сезона – заслуженное поражение в Суперкубке Германии и домашняя ничья с "Гертой" в матче-открытии Бундеслиги. Недовольство фанатов росло в геометрической прогрессии, а квалификация спортивного директора Салихомиджича подвергалась сомнениям. Приход Коутиньо сместил акценты в футбольной среде. Болельщики клуба получили громкое подтверждение, что "Бавария" – до сих пор бренд, который привлекает суперзвезд. Без трансфера Коутинью в начале сентября Левандовски легко мог бы выйти в прессу и разнести летнюю работу клуба, заявив, что здесь не с кем выигрывать Лигу Чемпионов. Зато у поляка другая риторика: "Коутиньо – топ-игрок, мы довольны. Он способен делать разницу на поле - уже с первого дня с ним можно показывать уровень".

️[Bild] | Robert Lewandowski on Coutinho: "He is a top top player. He will make the difference in the season on whether you win something or not.." pic.twitter.com/uFDGlbrzhm — BarçaTimes (@BarcaTimes) 18 серпня 2019 р.

Можем сказать, что "Бавария" получила классного игрока, сэкономила деньги на другие трансферы (например, на зимнее приобретение Сане), расширила состав на нескольких позициях, застраховала себя от рисков, задобрила фанов и лидеров команды. Интересно, что сам Коутиньо в прошлом заявлял, что "Барса" - лучшее место для него!

Coutinho in 2018: "I have always said that it is a dream that I am living and I am very happy to be at Barcelona.”



Coutinho in 2019: Headed to Bayern on loan from Barcelona.



Where did it all go wrong? pic.twitter.com/GhatkPYLMO — Goal (@goal) 18 серпня 2019 р.

Игорь Малиенко | soccernews.ru