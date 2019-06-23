Коутиньо: "Играть вместе с Неймаром просто потрясающе, он невероятный футболист"

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Коутиньо: "Играть вместе с Неймаром просто потрясающе, он невероятный футболист"
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо поделился мнением о возможном возвращении в каталонский клуб своего соотечественника нападающего ПСЖ Неймара

"Играть вместе с Неймаром просто потрясающе, он невероятный футболист. Каждый раз, когда меня спрашивают об игре с Неймаром, я всегда говорю подобное", - приводит слова Коутиньо Sport.es.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить 100 миллионов евро за 27-летнего Неймара, а также отдать 26-летнего Коутиньо.

Не пропустите: ПСЖ отказал "Барселоне" в трансфере Неймара. | http://soccernews.ru
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