Коутиньо имеет три варианта продолжения карьеры

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо привлёк внимание трёх европейских топ-клубов, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, вслед за "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на 26-летнего бразильца нацелился ПСЖ.

Купить хавбека "сине-гранатовых" лично просит ведущий форвард парижан Неймар, который давно дружит с ним.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Барселону" 42 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: О трансфере де Лигта в "Барселону" может быть объявлено до матчей "Аякса" с "Ювентусом". | http://soccernews.ru