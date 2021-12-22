Коутиньо интересен клубам из Серии А и АПЛ

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Коутиньо интересен клубам из Серии А и АПЛ

Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

Миланский "Интер" и ливерпульский "Эвертон" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, итальянский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением хавбека в зимнее трансферное окно. Также бразилец входит в сферу интересов "Ливерпуля" и "Ньюкасла".

В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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