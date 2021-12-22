Коутиньо интересен клубам из Серии А и АПЛ
Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен
Миланский "Интер" и ливерпульский "Эвертон" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, итальянский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением хавбека в зимнее трансферное окно. Также бразилец входит в сферу интересов "Ливерпуля" и "Ньюкасла".
В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
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|Тоттенхэм
|27
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18