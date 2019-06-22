Коутиньо интересен только одному клубу

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Коутиньо интересен только одному клубу

Туринский "Ювентус" вышел из гонки за полузащитником "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Calciomercato.

Таким образом, на звёздного бразильца претендует только один клуб - это ПСЖ.

Ранее СМИ утверждали, что "Барселона" может включить Коутиньо в сделку по возвращению Неймара.

В минувшем сезоне хавбек сыграл за "блауграну" 54 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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