Коутиньо ищет дом в Барселоне

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Коутиньо ищет дом в БарселонеПолузащитник испанского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо ищет дом в Барселоне, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 25-летний хавбек "красных" полностью уверен, что его трансфер в одноименный испанский клуб состоится уже в зимнее трансферное окно. Поэтому он уже дал поручение своим представителям подыскивать для него жилье столице Каталонии.

Напомним, "Барселона" планирует приобрести Коутиньо зимой, а Гризманна - летом. | soccernews.ru

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