Полузащитник испанского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо ищет дом в Барселоне, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 25-летний хавбек "красных" полностью уверен, что его трансфер в одноименный испанский клуб состоится уже в зимнее трансферное окно. Поэтому он уже дал поручение своим представителям подыскивать для него жилье столице Каталонии.

Напомним, "Барселона" планирует приобрести Коутиньо зимой, а Гризманна - летом. | soccernews.ru