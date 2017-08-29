Коутиньо испытывает стресс из-за ситуации с переходом в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не намерен оставаться в английском клубе.

Об этом заявил врач национальной сборной Бразилии Микаэл Симони.

"Всё, чем страдает Коутиньо, - мучительное беспокойство. Он очень напряжён, но у него нет травмы как таковой. Так что Коутиньо может сыграть за сборную Бразилии, у него просто стресс. Просто у футболиста неопределённое будущее. Когда не знаешь, где будешь играть, чувствуешь себя неуверенно. Коутиньо хочет в "Барселону", - сказал специалист.

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