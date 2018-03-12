Коутиньо: "Конечно же, встретим Неймара с широко открытыми дверями"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо высказался о возможном возвращении в его клуб форварда французского ПСЖ Неймара.

" Неймар? Мое мнение совпадает с позицией Ракитича. Ней - отличный игрок. Я играю с ним в национальной сборной, и для меня это привилегия. Его возвращение в "Барселону" пошло бы мне на пользу. Конечно же, мы встретим его с широко открытыми дверями ", - цитирует 25-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Дани Алвес стал на защиту Неймара. | soccernews.ru