Коутиньо: "Ливерпуль" хотел меня сохранить, но в клубе поняли, что моя цель - играть за "Барселону"

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Коутиньо: "Ливерпуль" хотел меня сохранить, но в клубе поняли, что моя цель - играть за "Барселону"Полузащитник Филиппе Коутиньо прокомментировал свой переход из английского "Ливерпуля" в каталонскую "Барселону".

"Я - очень счастлив, я исполнил свою мечту. Я оказался здесь благодаря многим людям и Богу. Я также хочу поблагодарить "Ливерпуль" за те пять лет, которые я провел там. В клубе пытались заставить меня остаться, но все же они поняли, что моя мечта - играть здесь", - цитирует 25-летнего бразильца Marca.

Напомним, переход Коутиньо прокомментировал Бартомеу. | soccernews.ru

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