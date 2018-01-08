Коутиньо: "Ливерпуль" хотел меня сохранить, но в клубе поняли, что моя цель - играть за "Барселону"

Полузащитник Филиппе Коутиньо прокомментировал свой переход из английского "Ливерпуля" в каталонскую "Барселону".

" Я - очень счастлив, я исполнил свою мечту. Я оказался здесь благодаря многим людям и Богу. Я также хочу поблагодарить "Ливерпуль" за те пять лет, которые я провел там. В клубе пытались заставить меня остаться, но все же они поняли, что моя мечта - играть здесь ", - цитирует 25-летнего бразильца Marca.

Напомним, переход Коутиньо прокомментировал Бартомеу. | soccernews.ru