Коутиньо: "Матч с "Эспаньолом" будет для меня особенным"



Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассуждает о предстоящем матче со своим бывшим клубом "Эспаньолом" в 22-м туре чемпионата Испании.

"У меня остались хорошие воспоминания от выступления за "Эспаньол". Тот период времени был важным для меня. Я прожил в Барселоне полгода и хорошо провел время. Сейчас "Эспаньол" является сильной командой. Нам нужно выложиться на сто процентов, чтобы показать свою лучшую игру. Это будет особенный матч", - цитирует Коутиньо официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний бразилец играл за "Эспаньол" в 2012 году на правах аренды.

Матч "Эспаньол" - "Барселона" состоится сегодня, 4 февраля и начнется в 18:15 мск.

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