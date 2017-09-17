Коутиньо: "Меня интересовало предложение "Барселоны"

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Коутиньо: "Меня интересовало предложение "Барселоны"Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не переживает по поводу несостоявшегося перехода в "Барселону".

"Меня интересовало предложение "Барселоны", но сейчас я сосредоточен на проведении удачного сезона с "Ливерпулем" и сборной Бразилии. Для меня было большой честью получить предложение от "Барселоны". Но для меня также большая честь играть за "Ливерпуль", - отметил он.  

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