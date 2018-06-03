Коутиньо: "Месси и Роналду соперничают уже много лет, но я думаю, настало время и остальным стремиться к господству в футболе"

Хавбек сборной Бразилии Филиппе Коутиньо высказался о возможных лучших игроках предстоящего ЧМ-2018.

"Чемпионат Мира в России - подходящий момент для того, чтобы кто-то воспользовался своим шансом. Месси и Роналду соперничают уже много лет, но я думаю, настало время и остальным стремиться к господству в футболе и на этом мундиале в частности.

Как по мне, лучшие шансы у Салаха и Неймара. Многое зависит от выступления их сборных, но у этих футболистов больше всего шансов проявить себя. Я бы поставил на них" - приводит слова Коутиньо Express.

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