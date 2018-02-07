Коутиньо: "Мне кажется, что это невероятно, но Месси с каждым днем становится все лучше"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо восхищается игрой своего одноклубника Лионеля Месси.

Бразилец заявил, что лидер каталонцев прогрессирует с каждым днем.

"Мне кажется, что это невероятно, но Месси с каждым днем становится все лучше. Как его партнер по команде, я готов использовать преимущество того, что играю с ним. Я всегда старался чему-то научиться. Вальверде? Он постоянно нацелен на улучшение команды. Он много беседует с футболистами, что важно", - сказал он.

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