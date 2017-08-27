Коутиньо может обойтись "Барселоне" в 160 миллионов евро

"Барселона" близка к закрытию сделки по хавбеку "Ливерпуля" Коутиньо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, переговоры между клубами уже стартовали. Сумма трансфера может составить 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" 28 августа прекратит переговоры по игроку.

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