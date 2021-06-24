Коутиньо может остаться в "Барселоне"

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

Будущее полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо остаётся неопределенным, сообщает L’Esportiu.

По информации источника, каталонский клуб очень хотел избавиться от 29-летнего футболиста, однако не получил по нему ни одного предложения.

В связи с этим есть немалая вероятность, что бразилец продолжит выступать за "сине-гранатовых" в следующем сезоне.

Из-за проблем со здоровьем Коутиньо не выходит на поле с конца декабря. Его зарплата - 8,5 миллиона евро в год.

Не пропустите: "Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму Дембеле. | http://soccernews.ru