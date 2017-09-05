Коутиньо может отказаться играть за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готов пойти на конфликт с клубом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 25-летний бразилец рассматривает вараинт с отказом играть за "красных" в Лиге Чемпионов.

Таким образом, Коутиньо намерен проучить "Ливерпуль", который не захотел минувшим летом продавать футболиста в "Барселону".

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