

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может пропустить длительный срок из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, у футболиста подозрение на полный разрыв мениска левого колена. Эту травму он получил в матче чемпионата Испании с "Эйбаром" (1:1). Если диагноз подтвердится, то хавбеку предстоит операция, сроки восстановления после которой составят четыре месяца. Если разрыв окажется неполным, то бразилец будет лечиться консервативно и пропустит от одного до двух месяцев.

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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