Коутиньо может вернуться в "Барселону" в январе

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Коутиньо может вернуться в "Барселону" в январе

"Барселона" рассматривает вариант с досрочным возвращением из аренды в "Баварии" полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как сообщает испанская пресса, "сине-гранатовые" могут вернуть бразильца в январе, чтобы он добавил вариативности атаке команды во второй части сезона.

"Барса" знает о нежелании "Баварии" выкупать контракт хавбека за 120 миллионов евро, поэтому считает, что шансы на зимний переход игрока есть.

В текущем сезоне 27-летний Коутиньо забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 24 матчах в составе "ротен". Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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