Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль"

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может этим летом перейти в "Ливерпуль", сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, "красные" являются одним из претендентов на 27-летнего бразильца наряду с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что полузащитник готов покинуть "блауграну", клуб также не намерен препятствовать его уходу.

Коутиньо уже выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год, сыграл 201 матч, забил 54 гола и сделал 45 ассистов.

Не пропустите: "Ливерпуль" вступил в борьбу за Фирпо. | http://soccernews.ru