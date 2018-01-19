Коутиньо может вернуться в строй немного раньше

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Коутиньо может вернуться в строй немного раньше
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо продолжает восстанавливаться после травмы бедра, сообщает официальный сайт клуба.

Восстановление игрока проходит немного быстрее, чем ожидалось и сегодня он уже приступил к работе с мячом.

Изначально ожидалось, что хавбек вернется в строй в самом конце января.

Впрочем, ему участие в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" 21 января, маловероятно.

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