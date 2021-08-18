Коутиньо может взять номер Месси в "Барселоне"
Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен
Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо может остаться в "Барселоне".
Как сообщает Mundo Deportivo, уход Лионеля Месси и сокращение окладов лидеров команды привели к тому, что сине-гранатовые готовы оставить бразильца в составе и дать ему последний шанс.
По информации источника, главный тренер "блауграны" Рональд Куман уверен, что с уходом Месси Коутиньо может сыграть важную роль, так как он получит больше свободы. Также тренер не желает отпускать бразильца из-за вероятного ухода Илайша Мориба, а также необходимости предоставить отдых Педри.
Отмечается, что Коутиньо может взять 10-й номер, под которым до этого выступал Лионель Месси.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14