Коутиньо надеется перейти в "Барселону" в зимнее трансферное окно

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо надеется перейти в каталонскую "Барселону" в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, 25-летний хавбек рассматривает вариант со своим отказом выступать за "красных" в Лиге Чемпионов. Бразилец рассчитывает, что его неучастие в главном европейском клубном турнире будет стимулировать "сине-гранатовых" к подписанию игрока, который может помочь им в борьбе за главный европейский клубный трофей.

Напомним, Бартомеу высказался о возможном приобретении Коутиньо в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru