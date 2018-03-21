Коутиньо: "Надеюсь, что сборная Бразилии сыграет в "Лужниках" в финале Чемпионата Мира"

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Коутиньо: "Надеюсь, что сборная Бразилии сыграет в "Лужниках" в финале Чемпионата Мира"
Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо перед товарищеским матчем с Россией заявил, что он надеется на выход своей команды в финал Чемпионата Мира-2018. 

"Насколько важно для нас сыграть на стадионе, где пройдут матчи Чемпионата Мира? Сейчас нам важно подготовиться к турниру, узнать всю инфраструктуру. И, конечно, надеюсь, что мы сыграем в "Лужниках" еще и в финале Чемпионата Мира. 

Как на сборной скажется отсутствие Неймара? Неймар очень важен для нашей сборной, нам его не хватает. Но сборная в последний год сильно прибавила в плане командной игры. Тактика? Думаю, она не сильно изменится в отсутствие Неймара. Просто на его позицию выйдет другой игрок", - приводят слова Коутиньо российские СМИ.

Матч Россия - Бразилия состоится 23 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

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