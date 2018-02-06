Коутиньо: "Надеюсь многому научиться у Иньесты"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо высоко отозвался о своих одноклубниках.

"Непередаваемое чувство находиться в раздевалке и видеть рядом Иньесту, Месси, Суареса и Бускетса. В детстве я видел их по телевизору или играл за них на приставке. Теперь я с ними в одной команде.

Иньесто это гений. Надеюсь многому научиться у него. Второе Андреса просто не может быть. Я пришел в "Барселону", чтобы создать свою историю и учиться у этих великих игроков", - приводит слова Коутиньо Football Espana.

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" несколько недель назад за 120 миллионов евро.

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