Коутиньо намерен остаться в "Баварии"
Полузащитник Филиппе Коутиньо определился со своим будущим, пишет испанская пресса.
Сообщается, что бразилец хочет на постоянной основе остаться в "Баварии", за которую он выступает с лета по аренде.
Сам мюнхенский клуб пока не принял решение о выкупе звёздного хавбека у "Барселоны". Напомним, что "ротен" придётся раскошелиться как минимум на 80-90 миллионов евро.
В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Баварию" 27 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: "Ливерпуль" рассматривает кандидатуру Коутиньо в качестве альтернативы Хаверцу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Головин высказался о частой смене тренеров в "Монако"
-
"Барселона" выбрала приоритетный вариант усиления атаки
-
Панченко прокомментировал переход Смолова в "Сельту"
-
Адурис: "Мы устали, что все трофеи выигрывают "Барселона" и "Реал"
-
Названа точная сумма выплаты, которую не получила школа в Калтане, воспитавшая Головина
-
"Торино" отказал "Локомотиву" в трансфере Дзадзы
-
Коутиньо намерен остаться в "Баварии"
-
Азар может сыграть с "Сельтой" впервые после 2,5-месячного перерыва
-
"Ювентус" определил ещё одного кандидата на замену Сарри
-
"Локомотив" назвал соперников по контрольным матчам на третьем сборе
-
"Валенсия" опубликовала заявление о готовности Черышева к матчу с "Атлетико"
-
Семак оценил выступление "Зенита" в групповом этапе Лиги Чемпионов
-
"Бавария" нацелилась на форварда "Ливерпуля"
-
Главные новости дня: 10 февраля
-
"Барселона" не предпринимала попыток вернуть Иньесту
-
В Испании ребенка выгнали со стадиона, так как он пришел в футболке непримиримого соперника
-
В чемпионате Аргентины футболист бегал с бананом в руке во время матча
-
1
Деле Алли грозит серьезное наказание из-за шутки про китайский коронавирус
-
Понсе рассказал о главной цели "Спартака" в нынешнем сезоне
-
Слуцкий устроил соревнование с игроками "Рубина" в картинге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|2
|РБ Лейпциг
|21
|42
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16