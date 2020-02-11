Коутиньо намерен остаться в "Баварии"

Теги барселонабавария мюнхенфилиппе коутиньотрансферы

Коутиньо намерен остаться в "Баварии"

Полузащитник Филиппе Коутиньо определился со своим будущим, пишет испанская пресса.

Сообщается, что бразилец хочет на постоянной основе остаться в "Баварии", за которую он выступает с лета по аренде.

Сам мюнхенский клуб пока не принял решение о выкупе звёздного хавбека у "Барселоны". Напомним, что "ротен" придётся раскошелиться как минимум на 80-90 миллионов евро.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Баварию" 27 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Ливерпуль" рассматривает кандидатуру Коутиньо в качестве альтернативы Хаверцу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" выбрала приоритетный вариант усиления атаки

"Барселона" выбрала приоритетный вариант усиления атаки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 21 43
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 21 42
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 37
6 Шальке Шальке 21 35
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 33
8 Фрайбург Фрайбург 21 32
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 28
10 Вольфсбург Вольфсбург 21 28
11 Унион Берлин Унион Берлин 21 26
12 Аугсбург Аугсбург 21 26
13 Кельн Кельн 20 23
14 Герта Герта 21 23
15 Майнц 05 Майнц 05 21 21
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 21 17
18 Падерборн Падерборн 21 16
Полная таблица

топ-5 тегов