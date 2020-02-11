Коутиньо намерен остаться в "Баварии"

Полузащитник Филиппе Коутиньо определился со своим будущим, пишет испанская пресса.

Сообщается, что бразилец хочет на постоянной основе остаться в "Баварии", за которую он выступает с лета по аренде.

Сам мюнхенский клуб пока не принял решение о выкупе звёздного хавбека у "Барселоны". Напомним, что "ротен" придётся раскошелиться как минимум на 80-90 миллионов евро.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Баварию" 27 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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