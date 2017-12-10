Коутиньо намерен перейти в "Барселону" и хочет гарантий от "Ливерпуля"

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Коутиньо намерен перейти в "Барселону" и хочет гарантий от "Ливерпуля"

Хавбек "Ливерпуля" Коутиньо все еще намерен присоединиться к "Барселоне".

Как сообщает Sky Sports, бразилец требует у "Ливерпуля" гарантий, что они не будут препятствовать этому трансферу.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов продать Коутиньо за 145 миллионов евро.

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