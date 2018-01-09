Коутиньо написал прощальное письмо болельщикам "Ливерпуля"

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Коутиньо написал прощальное письмо болельщикам "Ливерпуля"

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо в своём инстаграме обратился к болельщикам "Ливерпуля" с прощальным письмом.

"С тех пор как я перебрался в Ливерпуль, я и моя семья чувствовали себя очень комфортно, мы завели много новых друзей. Мы чувствовали великолепие клуба и его фанатов на поле и за его пределами, надеюсь, я тоже оставил приятные воспоминания у болельщиков "Ливерпуля". Я знал, что "Ливерпуль" - великий клуб с потрясающей историей, но главное, что я открыл для себя - это уникальное сердце и душа этого места. У него есть своя индивидуальность и характер. Я покинул "Ливерпуль", поскольку "Барселона" - моя мечта. "Ливерпуль" был мечтой, которую мне уже удалось реализовать. Я отдал клубу пять лет своей жизни. Надеюсь, фанаты примут моё решение. Я решил попробовать что-то новое, но это нисколько не уменьшает значимость клуба и поддержки болельщиков. Желаю Юргену Клоппу и всей команде радости и успехов. Это прекрасная команда, с каждым днём они становятся всё лучше и лучше. Самая важная часть "Ливерпуля" - его фанаты. Я не могу выразить всю благодарность за вашу поддержку, где бы я ни был, "Ливерпуль" навсегда будет в моём сердце. You’ll Never Walk Alone" - написал 25-летний бразилец.

Напомним, что трансфер Коутиньо обошёлся "Барселоне" примерно в 160 миллионов евро. По некоторым данным, 13 миллионов заплатит "Ливерпулю" сам футболист.

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