Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо назвал лучшего игрока, которого он когда-либо видел.

" Роналдиньо - лучший игрок, которого я когда-либо видел. Я бы хотел поиграть с ним вместе. Он мог делать невероятные вещи на поле, и у меня было бы больше свободы в игре. Его действия были непредсказуемыми. Защитники соперников ненавидели играть против футболистов такого типа ", - цитирует 25-летнего хавбека sport.es.

Напомним, у Коутиньо обнаружены проблемы с бедром. | soccernews.ru