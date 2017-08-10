Коутиньо не будет требовать своего трансфера у "Ливерпуля"

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Коутиньо не будет требовать своего трансфера у "Ливерпуля"Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не будет требовать своего трансфера у руководства клуба.

Как информирует Mirror, 25-летний хавбек ранее заявил о своем желании перебраться в стан каталонской "Барселоны", однако, несмотря на это, он не намерен идти на конфликт с "красными" и добиваться своей продажи, так как хочет сохранить "теплые" отношения с клубом.

Напомним, Коутиньо рискует пропустить матч с "Уотфордом". | soccernews.ru

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