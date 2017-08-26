Коутиньо не хочет играть за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не хочет играть за "красных" в Лиге Чемпионов, сообщает beIN Sports.

По информации источника, бразилец попросил руководство клуба не включать его в заявку на престижный еврокубковый турнир.

Таким образом, Коутиньо пытается вынудить "Ливерпуль" согласиться на трансфер хавбека в "Барселону".

Не пропустите: "Барселона" готовится сделать четвертое предложение по Коутиньо. | http://soccernews.ru