Коутиньо не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед" из уважения к "Ливерпулю"

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Коутиньо не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед" из уважения к "Ливерпулю"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед" так как уважает "Ливерпуль", передает Sky Sports.

Напомним, 27-летний бразилец выступал за мерсисайдцев с 2013 по 2018 год.

Коутиньо, скорее всего, этим летом покинет каталонский клуб. В игроке заинтересованы "красные дьяволы" и ПСЖ.

В сезоне-2018/19 игрок отметился 11 голами в 54 матчах за "Барсу". Сейчас футболист играет за сборную Бразилии и уже успел отметится дублем.

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