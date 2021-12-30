Коутиньо не хочет переходить во "Фламенго"
Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен
"Барселона" пытается избавиться от бразильского полузащитника Фелипе Коутиньо. В игроке заинтересован "Фламенго".
Как сообщает инсайдер Марсело Бехлер, Коутиньо любит свой родной клуб "Васко да Гама", именно этот факт является определенным препятствием для потенциальной сделки.
Он ценит свое лицо на стене "Сан-Жануариу" и даже не вел переговоры с "Фламенго".
В то же время инсайдер Маттео Моретто подтверждает эту информацию и добавляет, что Коутиньо должен искать себе новый клуб, но он не будет играть за "Фламенго".
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14