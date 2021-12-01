Коутиньо не хочет уходить из "Барселоны"

Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает надеяться на скорый уход бразильского полузащитника команды Фелиппе Коутиньо.

Как сообщает журналист Роджер Торелло, уход Коутиньо в январе должен стать ключом к новым подписаниям для каталонского клуба.

Однако, по информации источника, бразилец до сих пор не думает об уходе в январе, хотя ситуация может измениться.

Ранее сообщалось, что у Коутиньо есть месяц на то, чтобы убедить главного тренера сине-гранатовых Хави Эрнандеса в своей профпригодности.

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