Коутиньо не исключает ухода из "Барселоны"

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Коутиньо не исключает ухода из "Барселоны"
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может покинуть клуб летом, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, хавбек рассказал об этом своим друзьям в сборной Бразилии. Бразилец считает, что смена клуба может пойти на пользу его карьере. Коутиньо хотел бы стать лидером "Барселоны", но это невозможно из-за Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать Коутиньо за 100 миллионов евро. Интерес к нему проявляет "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 41 матч во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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