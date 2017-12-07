Коутиньо не исключил свой переход в "Барселону" в январе

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не исключил свой переход в каталонскую "Барселону" в зимнее трансферное окно.

"Я нахожусь в "Ливерпуле", и я всегда полностью отдаюсь игре, когда выхожу на поле. Я уважаю футболку и болельщиков клуба. Я не знаю, каким будет будущее. Что случится в январе, мы узнаем в январе. Я не знаю, поступит ли по мне предложение. Прошлым летом предложение было сделано,оно меня заинтересовало. Но поскольку я остался, я играл с полной самоотдачей и желанием", - цитирует 25-летнего хавбека AS.

Напомним, ПСЖ и "Реал" готовы перебить предложение "Барселоны" для Коутиньо. | soccernews.ru